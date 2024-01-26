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تنين بحري يلحق أضراراً بالزراعات المحمية في طرطوس

2024-01-26

طرطوس-سانا

ضرب تنين بحري صباح اليوم محافظة طرطوس، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الزراعات المحمية.

وأوضح رئيس صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس الدكتور حيدر شاهين في تصريح لمراسل سانا أنه نتيجة التيارات الهوائية الشديدة ضرب تنين بحري قرى يحمور وبني نعيم والبصيصة وأبوعفصة والهيشة وألحق أضراراً جسيمة في الزراعات المحمية المزروعة بمحاصيل البندورة والباذنجان والفليفلة والخيار إضافة إلى تضرر مشتل خاص لزراعة الورد الجوري.

ولفت شاهين إلى أن كوادر الزراعة والوحدات الإرشادية تعمل على حصر الأضرار الناجمة عن التنين البحري لتحديد عدد البيوت ونسبة الضرر بشكل دقيق، مشيراً إلى صعوبة عمل لجان الكشف بسبب الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية السائدة.

ذوالفقار ابو غبرا

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