المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم موقعين لقوات الاحتلال الصهيوني على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وحققت فيهما إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏استهدفنا بالأسلحة المناسبة تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين اللبنانية المحتلة”. ‏

كما استهدفت المقاومة باستخدام صواريخ “فلق1” ثكنة “معاليه غولان” الصهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أول أمس بالأسلحة الصاروخية موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

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