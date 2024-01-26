الخارجية الفلسطينية: مواصلة الاحتلال لحرب الإبادة في غزة تعكس السقوط الأخلاقي والقانوني للمجتمع الدولي

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة لليوم الـ 112 تعكس سقوطاً قانونياً وأخلاقياً للدول التي تدعي التمسك والحرص على مبادئ حقوق الإنسان في العالم.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن صمود أهالي قطاع غزة وبقاءهم في أرضهم بالرغم من أشكال الإبادة التي يتعرضون لها يومياً يفضح التواطؤ الدولي في أبشع أشكاله، وذلك لفشله في تحقيق الاستجابة السريعة والإغاثية للفلسطينيين الرازحين تحت القتل والقصف الهمجي بالأسلحة المحرمة دولياً.

ولفتت الوزارة إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع تخلف يومياً ما يقارب 200 شهيد ومئات المصابين والجرحى، وتعمق من دوامة النزوح القسري والموت بحق سكان القطاع، وتوسع دائرة التدمير وحصار المراكز الصحية والمستشفيات وإخراجها من الخدمة واحدة تلو الأخرى، وتفرض سياسية التجويع والتعطيش في ظل إمعان الاحتلال منع وصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية.

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