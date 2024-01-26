انطلاق ملتقى السياحة الشتوية والجبلية الأول باللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى السياحة الشتوية والجبلية الأول بحضور وزير السياحة محمد رامي مرتيني ومشاركة واسعة من شركات السياحة والفنادق ومؤسسات الأنشطة الجبلية، وذلك في منتجع نسمة جبل بالقرداحة.

ويهدف الملتقى الذي يستمر ليومين إلى تشجيع السياحة الجبلية ووضع الخطط التسويقية والإعلامية لزيادة الوعي بأهميتها، وبحث سبل التعاون بين الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات وفنادق ومنشآت، لتوفير عروض متكاملة تناسب مختلف الشرائح المجتمعية واستقطاب المهتمين بهذا النوع من السياحة محلياً وإقليمياً ودوليا.

كما يتضمن الملتقى جلسات نقاش وورشات عمل وعروضا تقديمية وزيارة ميدانية لبعض المواقع السياحية.

يتبع …

رشا رسلان

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