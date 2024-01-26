إخماد حريق في محطة وقود باللاذقية

اللاذقية-سانا

تمكن فوج إطفاء اللاذقية من السيطرة على حريق اندلع في محطة وقود اتحاد الفلاحين على أطراف مدينة اللاذقية بسبب تعرضها لصاعقة رعدية جراء الأحوال الجوية السائدة.

وأكد قائد الفوج المقدم مهند جعفر في تصريح لمراسل سانا أنه تمت السيطرة على نار اندلعت بخزانات الوقود جراء الصاعقة وإخمادها دون وقوع إصابات، موضحاً أن سرعة استجابة فرق الإطفاء والوصول إلى المكان والتعامل مع الحريق جنبت محطة الوقود حريقاً كبيراً.

ولفت إلى أن الفوج شارك في مؤازرة فرق الطوارئ التي انتشرت في مدينة اللاذقية مع بداية العاصفة المطرية واشتداد تساقط الأمطار وحبات البرد منتصف الليلة الماضية، حيث عملت الزمر المناوبة على سحب سيارتين عالقتين بتجمعات المياه، بالقرب من مشفى الندى وأمام دائرة الامتحانات ونهاية جسر الشيخ ضاهر، إضافة إلى الاستجابة لنداء عائلة في قبو سكني بحي شريتح.

بسام الابراهيم

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