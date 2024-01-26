الجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر وثلوج فوق المناطق الأعلى من 1500 متر

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لتصبح الأجواء شديدة البرودة بشكل عام ليلاً، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً إلى غائم ماطر أحياناً فوق أغلب المناطق، والهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية، وتكون ثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر، ويتدنى مستوى الهطل الثلجي خلال ساعات الليل إلى المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر ويكون ممزوجاً في المناطق التي يكون ارتفاعها دون ذلك.

ويكون الجو شديد البرودة ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 75 كيلو متراً في الساعة في المناطق الجنوبية، وشرقية إلى شمالية شرقية على الأجزاء الشمالية والشرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غداً: تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر أحياناً فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية، وثلجية فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1300 متر، وممزوجة في المناطق التي يكون ارتفاعها دون ذلك، ويكون الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب فوق المرتفعات وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: