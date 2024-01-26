ناريشكين: الغرب يدرب مجموعات أوكرانية لضرب محطات الطاقة النووية الروسية

موسكو-سانا

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين أن أجهزة المخابرات الغربية وعلى رأسها البريطانية تدرب مجموعات أوكرانية لضرب محطات الطاقة النووية في روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ناريشكين قوله: “يمكنني تقديم أمثلة عن قيام أجهزة المخابرات الغربية وخاصة جهاز “ام 16″ البريطاني بتدريب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية، التي تتضمن خططها القيام باستفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيلول الماضي اعتقال عناصر مجموعات تخريبية اعترفت بتلقيها تدريبات تحت إشراف مدربين بريطانيين.

وفي سياق آخر أكد ناريشكين أن الغرب يخطط لإشعال ما يسمى ثورة في روسيا وقال: “إن الغرب الذي آمن بقدرته على تنفيذ انقلابات في مختلف البلدان لتحقيق مصالحه يفكر في تنظيم ثورة في روسيا، لكنه لن ينجح”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc