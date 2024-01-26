بيسكوف: روسيا تفضل الدبلوماسية لحل الأزمة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف استعداد روسيا الدائم وانفتاحها على اعتماد الدبلوماسية لحل القضية الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله لوكالة “بلومبرغ” الأميركية تعليقاً على زعم الوكالة بأن موسكو تجس النبض لاستشعار إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول التسوية الأوكرانية: “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مراراً وتكراراً بأن روسيا كانت ولا تزال وستبقى منفتحة على المفاوضات حول أوكرانيا”.

وأضاف بيسكوف: “نحن مصرون على تحقيق أهدافنا.. ونفضل فعل ذلك بالوسائل الدبلوماسية.. وفي حال لم يتم ذلك بهذه الطريقة ستظل العملية العسكرية الروسية متواصلة حتى تحقيق هذه الأهداف”.

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