توقيع مجموعة شعرية جديدة للشاعرة غنوة مصطفى

طرطوس-سانا

استضاف مدرج قاعة الاجتماعات بمبنى محافظة طرطوس اليوم حفل توقيع إصدار جديد للشاعرة الشابة غنوة مصطفى الذي يعد الإصدار السادس لها، وهو مجموعة شعرية حملت عنوان (ثم وجد)، تلخص فيها الشاعرة مشاعر وأحاسيس وجدانية ووطنية وإنسانية وسط حضور أدبي وإعلامي وثقافي وعدد من المهتمين بالأدب والشعر.

وبيّنت الشاعرة مصطفى أنها تقدم في المجموعة التي بلغت 106 صفحات من القطع المتوسط والصادرة عن دار أعراف للنشر بطرطوس عناوين متعددة لـ 53 قصيدة تعبّر عن تجارب شعرية متنوعة.

بدورها قدمت الشاعرة أحلام غانم، عضو اتحاد الكتاب العرب قراءتها عن المجموعة الشعرية، حيث قالت: إننا نلمس اتجاهاً وجدانياً من قراءة اسم الديوان ونفحة روحية في مضمون معظم القصائد ونلحظ في شكل القصيدة وبنائها أن القصائد بشكل عام تدخل ضمن مفهوم الشعر العربي القديم الكلاسيكي وهو شعر نمطي موزون فيه محافظة على الإيقاع لإضفاء الجري الموسيقي للتناغم مع التفاعيل والبخور الصافية.

وأضافت: إن المتتبع لمسار النصوص يلاحظ أنه لا يخلو نص من نصوصها إلا وقد نفحته بهمّ من هموم الحياة وتعلن ذلك صراحة في قصيدة شهيد الوطن، وفي الغوص في أعماق هذا الديوان يقودنا إلى بعض ما فيه من الصوفية من خلال الإشارات الدالة على الزمن، وإن البحث في حقول الدلالية قد يقود إلى فضاءات متنوعة من الحديث عن الوقت والموت والعمر وغيرها.

يشار إلى أن الشاعرة غنوة مصطفى من مدينة طرطوس تكتب القصيدة العمودية والنثرية وجميع أشكالها، ولها إصدارات متنوعة منها.. اشتياقي أنت خمر الهوى – قداس الشوق – على صفيح الذاكرة -غنوة حب.

راما ضوا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc