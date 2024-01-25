فعاليات أدبية ومسرحية لفريق كتاب الغد التطوعي في المركز الثقافي بحمص

حمص-سانا

استهل فريق كتاب الغد التطوعي انطلاقته الأولى بباقة من الفعاليات الأدبية والشعرية والمسرحية التي استضافتها قاعة المركز الثقافي بحمص.

وتضمنت الفعاليات التي جاءت بعنوان (رحيق الشباب) نصوصاً شعرية وخواطر أدبية قدمها مجموعة من الشعراء والشاعرات الموهوبين والموهوبات والتي تعكس صورة الواقع وأحلامهم ومشاكلهم ودورهم في المجتمع.

وكانت غزة وما تتعرض له وأهلها من عدوان إسرائيلي ظالم وتضامن الشباب معها محور قصائد ونصوص الشعراء وسام الأسبر والبتول زكريا ومحمد ناصيف ورهف زكريا وشيماء حمادي ورغد الصالح.

وتخلل الفعاليات فقرة مسرحية بعنوان (المريض) قدمها كل من الشباب يزن قاروط وحسين شنو وشروق حصني وبدر الدين المصطفى وياسر الخلف وعن الفريق والهدف منه أوضح مؤسسه حسين شنو في حديث مع مراسلة سانا إن الفريق الذي تأسس منذ سبعة أشهر بمشاركة خمسة وسبعين عضواً من الشباب الموهوب في مختلف ألوان الأدب والشعر والموسيقا والمسرح ومن مختلف المحافظات.

شارك إلى جانب منتديات وفرق أخرى في العديد من المهرجانات والمناسبات لكن انطلاقته الأولى كفريق مستقل كانت اليوم على خشبة المركز الثقافي، لافتاً إلى أن الهدف من تأسيس الفريق تقديم الدعم للشباب الموهوبين كي يأخذوا دورهم في المجتمع ككتاب وشعراء وفنانين.

حنان سويد

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