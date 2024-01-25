اشتية: على المجتمع الدولي دعم دعوى جنوب إفريقيا لمحاكمة الاحتلال على الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة

القدس المحتلة-سانا

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة كيان الاحتلال الإسرائيلي على حرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ 111.

وأكد اشتية في تصريح له اليوم نقلته وكالة وفا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف عدوان “إسرائيل” النازي على غزة فوراً، وفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر لضمان وصول المساعدات الإنسانية والأدوية مع التأكيد على نوعيتها وكميتها أيضاً.

وأوضح اشتية أن حرب الإبادة الجماعية في غزة والجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابها في الضفة الغربية عبر القتل والاقتحامات والاعتقالات اليومية والتدمير الشامل للبنية التحتية في المخيمات والمدن وتوسيع المخططات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم المنشآت هي سياسات إسرائيلية ممنهجة لمحو الوجود الفلسطيني.

من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن انتهاكات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي تستوجب مساءلته فوراً أمام المحاكم الدولية لمعاقبة المجرمين، محذراً من مغبة استمرار الكارثة الإنسانية والصحية في غزة بشكل يندى له جبين البشرية.

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