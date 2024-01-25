المتحدث باسم القسام: الإجهاز على 53 جندياً للاحتلال من نقطة صفر وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح

القدس المحتلة-سانا

أكد المتحدث باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية أن المقاومة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي والإجهاز على 53 جندياً صهيونياً من نقطة صفر وقنص 9 جنود وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح.

وأوضح المتحدث في بيان أن مقاتلي المقاومة تمكنوا من نسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام بجنود العدو، وإسقاط طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك إضافة إلى السيطرة على 8 طائرات (درون) منها طائرتان انتحاريتان.

ولفت المتحدث إلى أن مقاتلي المقاومة استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة, كما وجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى مواقع الاحتلال داخل الأراضي المحتلة.

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