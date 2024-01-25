دراسة: تغيرات جسدية تسبق الإصابة بالصداع النصفي

نيويورك-سانا

أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة نيورولوجي أن هناك بعض التغيرات الجسدية الطفيفة التي تدل على أن الشخص سيصاب بصداع نصفي قريباً قبل يوم أو اثنين.

ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية عن الدكتورة كاثلين مريكانغاس الباحثة الرئيسية في الدراسة قولها إن “الدراسة توصلت إلى أن التغيرات في نوعية النوم والطاقة في اليوم السابق ارتبطت بشعور الصداع في اليوم التالي”.

ويعد الصداع النصفي المزمن سبباً رئيساً لإعاقة العديد من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً بحسب نتائج دراسة أجريت في عام 2018.

ووفق الدراسة استخدمت مريكانغاس وزملاؤها مذكرات إلكترونية لتتبع سلوكيات وأعراض 477 شخصاً على مدى أسبوعين حيث وجد فريق الدراسة أن نوعية النوم والطاقة تعد مؤشرات مهمة لحدوث نوبة الصداع النصفي في اليوم التالي.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين يعانون من نوعية نوم سيئة وانخفاض الطاقة هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي في صباح اليوم التالي.

بدوره قال الدكتور ستيوارت تيبر نائب رئيس معهد نيو انغلاند لطب الأعصاب والصداع في مدينة ستامفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية إنها دراسة مثيرة للاهتمام بسبب مدى جودة تنفيذها ومدى تفصيلها وحجمها.

وتشير الاختلافات إلى أهمية إيقاع الساعة البيولوجية لدى الشخص والتي تنظم دورات النوم واليقظة في كيفية ظهور الصداع وقد تساعد النتائج على الوقاية والعلاج من نوبات الصداع النصفي.

وقال تيبر إن “معرفة موعد ظهور الصداع النصفي قد تحدث فرقاً كبيراً وخصوصاً مع الاهتمام المتزايد بمعالجته قبل حدوثه” مضيفاً إن “العلامات التحذيرية مثل التعب وألم الرقبة واضطراب النوم قد تكون أعراضاً مبكرة لحدوث نوبة”.

وأشارت الدراسة إلى وجود 5 علامات نموذجية للإصابة بالصداع النصفي تشمل الحساسية للضوء والتعب وآلام الرقبة والحساسية للضوضاء والدوخة.

وغالباً ما يكون العلاج السلوكي المعرفي مفيداً للمساعدة على إدارة التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبات الصداع النصفي.

ولفتت كايلي بتراركا مديرة برنامج التمريض والتعليم في جمعية اضطرابات الصداع النصفي إلى أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية مثل المغنيزيوم والريبوفلافين قد تكون فعالة للحد من تكراره.

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