لجنة التحقيق الروسية: الطائرة إيل 76 تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن الطائرة إيل 76 التي تم إسقاطها في منطقة بيلغورود يوم أمس تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن اللجنة قولها في بيان اليوم: إن “النتائج الأولية لإجراءات التحقيق، بما في ذلك البيانات الأولية من فحص مكان الحادث، تسمح لنا بالوصول إلى استنتاج بأن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من الأراضي الأوكرانية” مشيرة إلى أن هذه الحادثة دليل جديد على استخدام كييف للأساليب الإرهابية.

وأكدت اللجنة أنها فتحت تحقيقاً جنائياً في هجوم إرهابي عقب تحطم الطائرة في مقاطعة بيلغورود قائلة: إنه “تم تشكيل مجموعة تحقيقية وعملياتية ضمت محققين ذوي خبرة وعلماء جريمة وخبراء، وأثناء تفتيش مكان الحادث، تم العثور على أشلاء بشرية ومسجلات معلومات الطائرة الصندوق الأسود، وتم إرسالها لفك التشفير”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل76 يوم أمس في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية.

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