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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 111 إلى 25900 شهيد و 64110 جرحى

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وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط قطاع غزة

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