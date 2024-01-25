المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الصهيوني شمال غرب مدينة غزة بصواريخ الـ “107” قصيرة المدى

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تعرب عن أحر التعازي لجمهورية الصين الشعبية بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال وتؤكد تضامنها مع ذوي الضحايا
2024-01-25
6 فرق رياضية سورية تشارك في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة
2024-01-25
بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
2024-01-25
الغباش: العالم فقد بوصلته الأخلاقية لفشله في فرض وقف إطلاق النار في غزة
2024-01-25
البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها
2024-01-25
صباغ في ختام الاجتماع الدولي الـ 21 بصيغة أستانا: وجوب مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سورية
2024-01-25
لافرنتييف: الولايات المتحدة السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سورية
2024-01-25
محليات
المجلس المركزي للصيد البري يقر التعليمات التنفيذية لقانون الصيد رقم 14
2024-01-25
وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد سير الأعمال في الأبراج السكنية لمتضرري الزلزال
2024-01-25
الحرارة إلى انخفاض غداً وأجواء ماطرة وثلجية
2024-01-25
الهلال الأحمر يسهم في ترميم نحو 314 منزلاً في بلدتي السهوة وكحيل بدرعا
2024-01-25
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع
2024-01-25
وزيرة الإدارة المحلية تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
2024-01-25
مجلس الشعب يقر مشروع قانون صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة
2024-01-25
رياضة
6 فرق رياضية سورية تشارك في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة
2024-01-25
المغرب يفوز على زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023
2024-01-25
نتائج جيدة لمنتخب درعا ببطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ
2024-01-24
اختتام بطولة زهرة الجولان للشطرنج بحمص
2024-01-24
فلسطين تتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
2024-01-24
نادي بردى يحرز فضيتين وثلاث برونزيات في بطولة الأندية الدولية للكيوكوشنكاي
2024-01-23
بفوزه على نظيره الهندي… منتخب سورية الأول بكرة القدم يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة آسيا
2024-01-23
اقتصاد
خلال انعقاد منتدى عمالي في مصر… الإعلان عن ولادة تحالف نقابي عمالي جديد لتنسيق الجهود وتوحيدها
2024-01-25
رغم العقوبات.. اليابان ترفع وارداتها من الغاز الروسي لأعلى مستوى خلال سبع سنوات
2024-01-25
أجنحة الشام للطيران تشارك في معرض (فيتور) السياحي الدولي في مدريد
2024-01-25
تكلفته 5.7 مليارات ليرة.. منح إجازة استثمار لأول مشروع بقطاع النقل
2024-01-25
صعود أسعار النفط
2024-01-25
مزارعو درعا يسوقون نحو 53 طناً من التبغ في الموسم الحالي
2024-01-25
أسعار الذهب تحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع
2024-01-25
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة
سورية تعرب عن أحر التعازي لجمهورية الصين الشعبية بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال وتؤكد تضامنها مع ذوي الضحايا
الغباش: العالم فقد بوصلته الأخلاقية لفشله في فرض وقف إطلاق النار في غزة
البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها
صباغ في ختام الاجتماع الدولي الـ 21 بصيغة أستانا: وجوب مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سورية
لافرنتييف: الولايات المتحدة السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سورية
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع
وزيرة الإدارة المحلية تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
العدو الإسرائيلي يجدد استهدافه عدة مناطق في جنوب لبنان
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة
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وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط قطاع غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الصهيوني شمال غرب مدينة غزة بصواريخ الـ “107” قصيرة المدى
2024-01-25
2024-01-25
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