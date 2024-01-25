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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الصهيوني شمال غرب مدينة غزة بصواريخ الـ “107” قصيرة المدى

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وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط قطاع غزة

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