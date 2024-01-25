شابة من طرطوس تؤسس مشروعها الخاص بصناعة الإكسسوارات

طرطوس-سانا

رغبة منها في استثمار وقت فراغها بعد تخرجها من كلية الهندسة الزراعية وشغله بما يعود عليها بالفائدة العملية والمادية أسست الشابة ريما برهوم من طرطوس مشروعها الخاص بصناعة الإكسسوارات والحلي على تنوعها.

استمدت برهوم خبرتها وحسها الفني في العمل اليدوي من والدتها التي علمتها شغل الصوف والكروشيه منذ الصغر وتحول شغفها بهذه الاعمال مع الوقت إلى إتقان صناعة الإكسسوارات والتفنن في ألوانها وأشكالها على اختلاف أصنافها من الأساور والأقراط والخلاخل و السلاسل والحقائب وغيرها.

تعتمد برهوم 30 عاماً في عملها على بعض المواد الأولية مثل الكلف والخرز والأحجار والمعادن والخيطان وتكمن صعوبة عملها في ارتفاع أسعار المواد والكلف ووجود الكثير ممن يعملون في هذا المجال ما يدفعها للعمل بجد للتميز وإضافة لمسات خاصة ترضي أذواق الزبائن.

ونوهت برهوم بدعم أختها وبنات خالاتها ووالدتها لها مؤكدة انها تسوق أعمالها عبر الإنترنت ومن خلال التواصي والطلبات وعبر البازارات والمعارض والأصدقاء.

نجوى العلي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc