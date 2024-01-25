بمهارة تصنيع الإكسسوارات الشابة غنوة صلاح تدخل ميدان العمل والإنتاج

السويداء-سانا

عبر مهارة تصنيع الإكسسوارات اليدوية شقت الشابة غنوة يونس صلاح من بلدة شقا بريف السويداء طريقها نحو ميدان العمل والإنتاج، لتنجح بتأسيس مشروع متناهي الصغر عرفت انطلاقته قبل نحو ست سنوات.

الشابة غنوة خريجة كلية الآداب قسم التاريخ، أشارت إلى أن مشروعها هو انعكاس لموهبتها في هذا المجال، وفكرته كانت عند انطلاقتها به غير منتشرة آنذاك في منطقة إقامتها الأمر الذي خلق لديها حافزاً للتوسع به تدريجياً بما يحقق لها الشهرة ومعرفة الناس بعملها، وتوفير مصدر دخل مساعد لها في حياتها.

أنواع متعددة من الإكسسوارات تصممها غنوة بكل شغف ومحبة للعمل لتشمل كما ذكرت خلال حديثها لسانا الشبابية مشابك الشعر وتيجان العرائس والقطع المتعلقة بالمناسبات، وكل ما يخص الخرز من الأساور والعقود وغيرها.

وبينت غنوة كيف تستخدم أدوات بسيطة في عملها الذي يتم ضمن منزلها حيث تطوعها لتصميم قطع تلبي مختلف الأذواق كانت تسوقها بداية عبر صالونات الحلاقة وصفحات التواصل الاجتماعي، ومع توسع مشروعها أصبح لديها صفحة على “الفيسبوك” خاصة بالمشروع، كما زادت طلبات الزبائن المقدمة لها وتوجهت للمشاركة بالمعارض، وآخرها مع جمعية محبة ووفا.

وتحرص غنوة التي حصلت على قرض صغير عام 2020 وسددته بهدف تطوير عملها على مواكبة التطورات وانتقاء قطع للعمل تتماشى مع روح العصر وتحمل طابعاً جمالياً كما أوضحت.

غنوة التي تذلل الصعوبات التي تواجه مشروعها ومنها غلاء أسعار المواد الأولية وعدم وجود محل دائم لها لبيع منتجاتها تحمل طموحات للاستمرار والتجديد، بغية الوصول لهدفها المنشود بأن تصبح مصممة إكسسوار عالمية.

وبحسب المسوقة للأعمال اليدوية فتنة غرز الدين فإن غنوة أجادت في عملها رغم صعوبته ودقته، ونجحت بكسب ثقة ومحبة الزبائن، مبينة أنها شاركت برفقتها في أحد المعارض، وكان هناك إعجاب بأعمالها التي عرضتها بما يعكس مهارتها اليدوية وذوقها الفني.

عمر الطويل

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