فقرات غناء وفنون شعبية في الحفل الختامي لدورة الموسيقا والفنون على مسرح الزهراوي بحمص

حمص-سانا

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التخصصية التي ينظمها فرع حمص لطلائع البعث في مجالات الموسيقا والفنون الشعبية عبر حفل منوع على مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي بحمص.

وقدم الأساتذة المشاركون في الدورة نتاج عملهم من خلال كورال موسيقي لهم تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية الطربية، ولوحتي فنون شعبية ورقص تعبيري للمدربتين وزيرة أيوب ووردة بدران.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين حسام الدرة عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيس مكتب المسرح والموسيقا أن الجهود التي بذلت خلال الدورة وظهرت في حفل اليوم كانت لافتة وسريعة، لذلك ستتم المحافظة على هذه الخبرات والمهارات من خلال تنظيم عدة دورات أخرى بمستويات أعلى.

بدوره بين قائد الدورة أسد حمدان أن الدورة التخصصية قدمت مجموعة من الخبرات المتنوعة والجديدة التي تطرحها قيادة منظمة طلائع البعث بهدف تعزيز دور المدرس، ونقل الرسالة بأمانة للأجيال القادمة.

وأشارت مدربة الموسيقا أجفان خليل إلى أن حفل اليوم كان نتاج عمل أسبوع تفاعل فيه المتدربون بكل محبة ورغبة بتعلم المزيد من المهارات بهدف نقلها للأطفال.

واختتم الحفل بتكريم مجموعة من مديري المدارس والأساتذة والكوادر المميزة التي ساهمت بنجاح الدورة وحفل التنسيب لمنظمة الطلائع والمهرجان الرياضي، وكان لهم حضور فاعل في مختلف النشاطات التي ينظمها فرع حمص لطلائع البعث.

ومن المكرمين مديرة مدرسة عكرمة المخزومي ريم النقري أشارت إلى أن التكريم هو حافز لمواصلة العمل وتقديم المزيد من الجهود المتميزة في مختلف الميادين التي تخدم العمل التربوي والطليعي.

لارا أحمد

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