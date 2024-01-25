الحرارة إلى انخفاض غداً وأجواء ماطرة وثلجية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لتصبح الأجواء شديدة البرودة بشكل عام ليلاً نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً إلى غائم ماطر أحياناً فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية، وثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر ويتدنى الهطل الثلجي خلال ساعات الليل إلى المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر وممزوجاً في المناطق التي يكون ارتفاعها أدنى من ذلك.

وليلاً يستمر الجو بارداً بشكل عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 75 كم-سا في المناطق الجنوبية، وشرقية إلى شمالية شرقية على الأجزاء الشمالية والشرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…