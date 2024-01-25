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عــاجــل وسائل إعلام لبنانية: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الجبين والمنطقة الواقعة بين يارين والضهيرة جنوب لبنان

تركز الاجتماع حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية

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وسائل إعلام لبنانية: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الجبين والمنطقة الواقعة بين يارين والضهيرة جنوب لبنان

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