السيد الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

الخميس / 25 / 01 / 2024
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تعرب عن أحر التعازي لجمهورية الصين الشعبية بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال وتؤكد تضامنها مع ذوي الضحايا
2024-01-25
6 فرق رياضية سورية تشارك في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة
2024-01-25
بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
2024-01-25
الغباش: العالم فقد بوصلته الأخلاقية لفشله في فرض وقف إطلاق النار في غزة
2024-01-25
البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها
2024-01-25
صباغ في ختام الاجتماع الدولي الـ 21 بصيغة أستانا: وجوب مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سورية
2024-01-25
لافرنتييف: الولايات المتحدة السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سورية
2024-01-25
محليات
الحرارة إلى انخفاض غداً وأجواء ماطرة وثلجية
2024-01-25
الهلال الأحمر يسهم في ترميم نحو 314 منزلاً في بلدتي السهوة وكحيل بدرعا
2024-01-25
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع
2024-01-25
وزيرة الإدارة المحلية تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
2024-01-25
مجلس الشعب يقر مشروع قانون صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة
2024-01-25
مياه الحسكة تضع بئراً لمياه الشرب في ريف ناحية تل حميس بالخدمة
2024-01-25
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 41 مم في الناصرة بحمص
2024-01-25
رياضة
6 فرق رياضية سورية تشارك في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة
2024-01-25
المغرب يفوز على زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023
2024-01-25
نتائج جيدة لمنتخب درعا ببطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ
2024-01-24
اختتام بطولة زهرة الجولان للشطرنج بحمص
2024-01-24
فلسطين تتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
2024-01-24
نادي بردى يحرز فضيتين وثلاث برونزيات في بطولة الأندية الدولية للكيوكوشنكاي
2024-01-23
بفوزه على نظيره الهندي… منتخب سورية الأول بكرة القدم يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة آسيا
2024-01-23
اقتصاد
أجنحة الشام للطيران تشارك في معرض (فيتور) السياحي الدولي في مدريد
2024-01-25
خلال انعقاد منتدى عمالي في مصر… الإعلان عن ولادة تحالف نقابي عمالي جديد لتنسيق الجهود وتوحيدها
2024-01-25
رغم العقوبات.. اليابان ترفع وارداتها من الغاز الروسي لأعلى مستوى خلال سبع سنوات
2024-01-25
تكلفته 5.7 مليارات ليرة.. منح إجازة استثمار لأول مشروع بقطاع النقل
2024-01-25
صعود أسعار النفط
2024-01-25
مزارعو درعا يسوقون نحو 53 طناً من التبغ في الموسم الحالي
2024-01-25
أسعار الذهب تحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع
2024-01-25
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة
سورية تعرب عن أحر التعازي لجمهورية الصين الشعبية بضحايا الانهيار الجبلي والزلزال وتؤكد تضامنها مع ذوي الضحايا
الغباش: العالم فقد بوصلته الأخلاقية لفشله في فرض وقف إطلاق النار في غزة
البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها
صباغ في ختام الاجتماع الدولي الـ 21 بصيغة أستانا: وجوب مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سورية
لافرنتييف: الولايات المتحدة السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سورية
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع
وزيرة الإدارة المحلية تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
العدو الإسرائيلي يجدد استهدافه عدة مناطق في جنوب لبنان
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة
عــاجــل
وسائل إعلام لبنانية: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الجبين والمنطقة الواقعة بين يارين والضهيرة جنوب لبنان
السيد الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
2024-01-25
2024-01-25
samimhrez
سابق
أم وابنتها تتشاركان العمل بمشروع إنتاجي متناهي الصغر بالسويداء
التالي
تركز الاجتماع حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية
انظر ايضاً
وسائل إعلام لبنانية: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الجبين والمنطقة الواقعة بين يارين والضهيرة جنوب لبنان
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