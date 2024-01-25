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عــاجــل وسائل إعلام لبنانية: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الجبين والمنطقة الواقعة بين يارين والضهيرة جنوب لبنان

السيد الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

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وسائل إعلام لبنانية: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف الأطراف الشرقية لبلدة الجبين والمنطقة الواقعة بين يارين والضهيرة جنوب لبنان

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