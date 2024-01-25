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أجنحة الشام للطيران تشارك في معرض (فيتور) السياحي الدولي في مدريد

2024-01-25

مدريد-سانا

تشارك شركة أجنحة الشام للطيران للمرة الرابعة على التوالي وضمن جناح وزارة السياحة السورية بمعرض “فيتور” الدولي للسياحة والسفر الذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال الفترة ما بين الـ 24 والـ 28 من الشهر الجاري.

وتأتي مشاركة الشركة لتعريف زوار المعرض والمشاركين فيه بالشركة ونشاطاتها ومحطاتها وخدماتها، وللمساهمة في استقطاب السياح لزيارة سورية الغنية بحضارتها، وتنوع منتجها السياحي والثقافي، من خلال البرامج السياحية المتنوعة التي تقدمها الشركة.

كما تسعى الشركة من خلال مشاركتها في المعرض إلى اكتشاف الفرص الكامنة، وتوسيع شبكة محطاتها الخارجية في العالم.

ويعد معرض “فيتور” من أكبر وأهم المعارض الدولية السياحية في العالم.

مهران معلا

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