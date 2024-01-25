SCS-NET

إصابة شخصين جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة البازورية جنوب لبنان

2024-01-25

بيروت-سانا

أصيب شخصان بجروح جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة البازورية جنوب لبنان.

وذكر موقع قناة المنار أن الشخصين أصيبا بشظايا جراء الغارة التي استهدفت منزلاً خالياً بالبلدة، مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني بعد ظهر اليوم، حيث استهدفت مسيرة معادية بصاروخ الأطراف الشمالية لبلدة المنصوري.

كما استهدف منزل غير مأهول في بلدة طيرحرفا بغارة معادية، وتعرضت أطراف البلدة من جهة بلدة الجبين لقصف مدفعي معاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة حفيدتها جراء غارة لطيران العدو على بلدة كفركلا

بيروت-سانا استشهدت سيدة مسنة لبنانية، وأصيبت حفيدتها جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة كفركلا …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved