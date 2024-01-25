الدفاع الروسية: إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت خلال اليوم الفائت 91 طائرة مسيرة أوكرانية، مكبدة قوات كييف خسائر بلغت مئات العسكريين بين قتيل وجريح.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أنه في محور كوبيانسك، صدت القوات الروسية أربع هجمات للقوات الأوكرانية.

وفي محور كراسني ليمان دمرت القوات الروسية دبابتين ومركبتي مشاة قتالية للقوات الأوكرانية.

وفي محور دونيتسك، تم التصدي لثلاث هجمات وتدمير 4 دبابات أوكرانية.

أما في محور جنوب دونيتسك، فقد تم تدمير دبابة وعربتي مشاة قتالية.

في محور زابوروجيه، دمرت القوات الروسية أسلحة تشيكية الصنع.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت بإسقاط 91 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.

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