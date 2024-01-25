مجزرة جديدة للاحتلال في قطاع غزة… 20 شهيداً وأكثر من 150 جريحاً

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة اليوم في مدينة غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية وبوابل من الرصاص تجمعاً للفلسطينيين على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وذلك خلال انتظارهم لاستلام مساعدات إنسانية قادمة من رفح، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينياً وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية في غزة راح ضحيتها 20 شهيداً و150 جريحاً، مؤكدة أن عدد الشهداء مرشح للزيادة جراء عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت مجمع الشفاء الطبي، والذي يفتقر أصلاً للإمكانيات الطبية والخدمات العلاجية.

كما استشهد أربعة وجُرح 20 آخرون جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي يشهد قصفاً مدفعياً عنيفاً وسلسلة غارات من الطيران، فيما استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال تجمعاً سكنياً في مخيم البريج وسط القطاع المنكوب.

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