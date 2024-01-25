رغم العقوبات.. اليابان ترفع وارداتها من الغاز الروسي لأعلى مستوى خلال سبع سنوات

طوكيو-سانا

بلغت الواردات اليابانية من الغاز الروسي أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضي، رغم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ومعها اليابان ضد موسكو.

وحسب بيانات رسمية نقلها موقع آر تي ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى اليابان خلال كانون الأول عام 2023 بنسبة 43 بالمئة عن حجم هذه الصادرات في نهاية عام 2022 ووصلت إلى 833 ألف طن، وهو أعلى مستوى شهري لواردات اليابان من الغاز خلال سبع سنوات.

وزادت اليابان احتياطها من الغاز الطبيعي المسال في شتاء 2023 بنسبة أعلى عن العام 2022 بنسبة 7 بالمئة لترتفع بنسبة 31 بالمئة عن متوسط وارداتها من الغاز في السنوات الخمس الماضية.

وتأتي هذه البيانات بعد بيانات كشفت عن استيراد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، رغم عقوباته الواسعة على موسكو ومساعي تخليه عن موارد الطاقة الروسية من النفط والغاز بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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