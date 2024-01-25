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عــاجــل المقاومة اللبنانية تشن هجوماً جوياً ‏بمسيّرتين إنقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة التابعة للعدو الإسرائيلي قرب ‏مستوطنة كفربلوم وتحقق فيه إصابات مباشرة

وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً و105 جرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين خلال انتظارهم لاستلام مساعدات إنسانية في مدينة غزة

2024-01-25

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المقاومة اللبنانية تشن هجوماً جوياً ‏بمسيّرتين إنقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة التابعة للعدو الإسرائيلي قرب ‏مستوطنة كفربلوم وتحقق فيه إصابات مباشرة

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