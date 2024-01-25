وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً و105 جرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين خلال انتظارهم لاستلام مساعدات إنسانية في مدينة غزة

الخميس / 25 / 01 / 2024
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها
2024-01-25
صباغ في ختام الاجتماع الدولي الـ 21 بصيغة أستانا: وجوب مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سورية
2024-01-25
دندي: منع الغرب مجلس الأمن من وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي يكشف نفاقه وزيف ادعاءاته حول حقوق الإنسان
2024-01-24
الغباش: ضرورة العمل ضمن ولاية منظمة الصحة على رفع الإجراءات الجائرة عن سورية
2024-01-24
بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2024) في إسبانيا
2024-01-24
وفد سورية إلى الاجتماع الدولي الـ21 بموجب صيغة أستانا يلتقي الوفدين الروسي والإيراني
2024-01-24
وفد سورية يلتقي وفد الأمم المتحدة ضمن أعمال الاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا
2024-01-24
محليات
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع
2024-01-25
وزيرة الإدارة المحلية تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
2024-01-25
مياه الحسكة تضع بئراً لمياه الشرب في ريف ناحية تل حميس بالخدمة
2024-01-25
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 41 مم في الناصرة بحمص
2024-01-25
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة
2024-01-25
الوزير المنجد يطلع على عمل وحدة الصناعات الريفية ويفتتح قسم العلاج الفيزيائي لذوي الإعاقة بالقلمون
2024-01-24
بينهم عدد من أطفال مرضى السرطان في حلب… تكريم الفائزين في مسابقة الحساب الذهني العالمية
2024-01-24
رياضة
المغرب يفوز على زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023
2024-01-25
نتائج جيدة لمنتخب درعا ببطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ
2024-01-24
اختتام بطولة زهرة الجولان للشطرنج بحمص
2024-01-24
فلسطين تتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
2024-01-24
نادي بردى يحرز فضيتين وثلاث برونزيات في بطولة الأندية الدولية للكيوكوشنكاي
2024-01-23
بفوزه على نظيره الهندي… منتخب سورية الأول بكرة القدم يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة آسيا
2024-01-23
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم لمواجهة منتخب الهند في بطولة كأس آسيا
2024-01-23
اقتصاد
رغم العقوبات.. اليابان ترفع وارداتها من الغاز الروسي لأعلى مستوى خلال سبع سنوات
2024-01-25
تكلفته 5.7 مليارات ليرة.. منح إجازة استثمار لأول مشروع بقطاع النقل
2024-01-25
صعود أسعار النفط
2024-01-25
مزارعو درعا يسوقون نحو 53 طناً من التبغ في الموسم الحالي
2024-01-25
أسعار الذهب تحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع
2024-01-25
تراجع مخزونات الخام ونواتج التقطير الأمريكية
2024-01-24
مجلس الوزراء يحدد أسعار شراء التبغ من الفلاحين
2024-01-24
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع
وزيرة الإدارة المحلية تبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 21 بموجب صيغة أستانا يجدد التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها
صباغ في ختام الاجتماع الدولي الـ 21 بصيغة أستانا: وجوب مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي في سورية
العدو الإسرائيلي يجدد استهدافه عدة مناطق في جنوب لبنان
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة
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المقاومة اللبنانية تشن هجوماً جوياً بمسيّرتين إنقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة التابعة للعدو الإسرائيلي قرب مستوطنة كفربلوم وتحقق فيه إصابات مباشرة
وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً و105 جرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين خلال انتظارهم لاستلام مساعدات إنسانية في مدينة غزة
2024-01-25
2024-01-25
ruaa
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إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في جهتين تابعتين لوزارتي الصحة والدفاع
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انظر ايضاً
المقاومة اللبنانية تشن هجوماً جوياً بمسيّرتين إنقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة التابعة للعدو الإسرائيلي قرب مستوطنة كفربلوم وتحقق فيه إصابات مباشرة
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