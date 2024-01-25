الهلال الأحمر يسهم في ترميم نحو 314 منزلاً في بلدتي السهوة وكحيل بدرعا

درعا-سانا

تجاوز عدد المنازل التي ساهم الهلال الأحمر العربي السوري بترميمها في بلدتي السهوة وكحيل بريف محافظة درعا الـ314 منزلاً .

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد مسالمة أن الهدف من المساعدة في ترميم المنازل المتضررة جراء الحرب الإرهابية على سورية تشجيع الأهالي على العودة والاستقرار ، وذلك بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وبين مسالمة أن أعمال الترميم شملت تركيب أبواب ونوافذ تمديدات صحية وكهربائية وأسقف توتياء، إضافة إلى أعمال النجارة والحديد والدهان وترميم الجدران بالبلوك والطين .

بدوره أكد رئيس مجلس بلدة السهولة غسان الديات أن المساهمة بترميم المنازل لها دور في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأهالي، وفي تأمين عودة العديد من العائلات التي كانت تسكن خارج البلدة إلى منازلها.

رضوان الراضي

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