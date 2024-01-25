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الطوارئ الروسية: العثور على الصندوق الأسود للطائرة (إيل-76)

2024-01-25

موسكو-سانا

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية العثور على الصندوق الأسود للطائرة  “إيل- 76” التي تم إسقاطها في منطقة بيلغورود يوم أمس، وعلى متنها أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفاد ممثل خدمات الطوارئ بأنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة، وفيه جهاز لتسجيل بيانات الرحلة وجهاز للتسجيل الصوتي، وهما “في حالة جيدة”، وكانا في الجزء الخلفي من الطائرة، وتم تسليمهما إلى المحققين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز “إيل-76” في مقاطعة بيلغورود الروسية، على متنها 65 جندياً تم أسرهم من القوات الأوكرانية، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 أفراد آخرين.

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