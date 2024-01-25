مياه الحسكة تضع بئراً لمياه الشرب في ريف ناحية تل حميس بالخدمة

الحسكة-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة بئر مياه للشرب في قرية مثلوثة الحلاج التابعة لناحية تل حميس بالخدمة، وذلك بعد إعادة تأهيلها بالتعاون مع هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس محمد عثمان في تصريح لمراسل سانا أن أعمال تأهيل البئر شملت تركيب مجموعة ضخ غاطسة مع لوحة تحكم كهربائية ومنظومة طاقة شمسية لتوليد التيار الكهربائي المشغل للبئر وتجهيزاتها بشكل متواصل، وذلك بهدف تأمين مياه الشرب لأهالي القرية والتجمعات السكانية المحيطة بها.

وأشار عثمان إلى استمرار جهود المؤسسة بالتعاون مع الشركاء لإعادة تأهيل وصيانة العديد من آبار المياه في القرى والأرياف لتأمين المياه للأهالي.

وكانت مؤسسة المياه وبالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع قد وضعت أمس الأول بئر مياه في قرية مشيرفة كبيرة في ريف القامشلي بالخدمة.

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