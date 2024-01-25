صعود أسعار النفط

موسكو-سانا

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم بدعم من بيانات أظهرت تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الخام في الأسبوع الماضي.

ووفقاً لموقع RT ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) بنسبة 0.52 بالمئة إلى 75.48 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج (برنت) بنسبة 0.44 بالمئة إلى 80.39 دولاراً للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط انخفضت 9.2 ملايين خلال الأسبوع المنتهي في الـ 19 من شهر كانون الثاني 2024، وجاء ذلك خلافاً لتوقعات أشارت إلى انخفاض بمقدار 1.2 مليون برميل.

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