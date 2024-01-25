مسؤول روسي يوضح أسباب إسقاط نظام كييف الطائرة الروسية

موسكو-سانا

رأى رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثاً إلى روسيا فلاديمير روغوف أن قوات نظام كييف قامت بإسقاط الطائرة (إيل-76) لثلاثة أسباب على الأقل.

وذكر روغوف لوكالة نوفوستي “أن تنفيذ الضربة كان بشكل مقصود ومتعمد من أجل الإثبات للغرب القدرة على مواصلة قتل الروس، إضافة إلى تعطيل جميع المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، وتخويف أفراد الجيش الأوكراني من الاستسلام للأسر الروسي”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز (إيل- 76) في مقاطعة بيلغورود الروسية، على متنها 65 جندياً تم أسرهم من القوات الأوكرانية، و 6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 أفراد آخرين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc