مزارعو درعا يسوقون نحو 53 طناً من التبغ في الموسم الحالي

درعا-سانا

بلغت الكميات المسوقة من محصول التبغ في درعا نحو 53 طناً من المساحة المزروعة البالغة 1650 دونماً وفق رئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في اتحاد فلاحي درعا أحمد حجازي.

وأشار حجازي إلى أن عمليات تسويق محصول التبغ انتهت، لافتاً إلى أن التسويق إلى مستودعات المؤسسة في مركز دير علي بمحافظة ريف دمشق تم وفق إجراءات ميسرة.

وأوضح حجازي أن زراعة التبغ تنتشر في المنطقة الغربية من درعا، ولا سيما في مناطق تل شهاب وخربة قيس والعجمي والشجرة والمزيريب، إضافة إلى إزرع وقرفا وإبطع والصنمين وغيرها.

وبين حجازي أن خطة الموسم الجديد تتضمن زراعة 2500 دونم بمحصول التبغ، لافتاً إلى أن قسم الزراعة والبحث العلمي في المنطقة الجنوبية التابع للمؤسسة العامة للتبغ بدأ بتجديد التراخيص القديمة ومنح تراخيص جديدة لزراعة صنف البيرلي، وهو من الأصناف المروية التي تزرع في درعا من ثمانينيات القرن الماضي.

قاسم المقداد

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