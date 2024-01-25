عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة للأونروا في خان يونس

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين أمس جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة الصناعة التابعة لوكالة الأونروا في مدينة خان يونس جنوب القطاع والتي تؤوي أكثر من 10 آلاف نازح، ما أدى إلى احتراق خيمهم واستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة العشرات جلهم أطفال ونساء.

كما قصف طيران الاحتلال مدينة رفح ماأدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين إضافة إلى قصفه مربعاً سكنياً كاملاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 أربعة أطفال وإصابة آخرين.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 24 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و3386 جريحاً؛ ليرتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 110 على القطاع إلى 25700 شهيد و63740 جريحاً.

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