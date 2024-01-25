تراجع مخزونات الخام ونواتج التقطير الأمريكية

نيويورك-سانا

انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قولها اليوم إن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت 9.2 ملايين برميل إلى 240.7 مليوناً بالأسبوع المنتهي في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وأضافت الإدارة: إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت مليوني برميل بينما تراجع استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام 1.4 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

كما هبطت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقاط مئوية في الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 133.3 مليوناً.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 1.24 مليون برميل يومياً.

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