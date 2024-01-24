لافروف: روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إسقاط الطائرة الروسية (ايل76)

موسكو-سانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن الدولي اليوم إلى عقد اجتماع عاجل بعد تحطم طائرة نقل عسكرية في مقاطعة بيلغورود، ومقتل طاقمها وعشرات الأسرى من القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي: “لقد طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ونأمل بشدة أن تفي الرئاسة الفرنسية (رئاسة مجلس الأمن الدولي) بمسؤولياتها وبضميرها، وتحدد موعداً لمثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح لافروف أن أسرى الحرب الأوكرانيين تم نقلهم إلى مقاطعة بيلغورود من أجل تنفيذ عملية التبادل المتفق عليها بين موسكو ونظام كييف وبدلاً من أن يتم هذا التبادل قام الجانب الأوكراني من مقاطعة خاركوف بمهاجمة هذه الطائرة بصواريخ مضادة للطائرات ما أدى إلى إسقاطها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها اليوم تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز “ايل76″ في مقاطعة بيلغورود الروسية على متنها 65 جندياً تم أسرهم من القوات الأوكرانية و 6 من أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد آخرين”.

يشار إلى أن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أصدر تعليمات بتوجيه نداء إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني وقال: “يجب أن يدركوا مسؤوليتهم في إيقاف هذا النظام الذى يغذيه الرئيس الأمريكي جو بادين، والفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس وغيرهم من السياسيين ويجب على أعضاء البرلمانات عزلهم”.

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