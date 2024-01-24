SCS-NET

المقاومة العراقية تستهدف ثلاث قواعد للاحتلال الأمريكي في العراق وسورية

2024-01-24

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم بالطيران المسير والصواريخ قوات الاحتلال الأمريكي في ثلاث قواعد في العراق وسورية.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب في غزة نفذ مقاتلو المقاومة العراقية هجومين منفصلين بالصواريخ والمسيرات على قاعدتي عين الأسد ومطار أربيل غرب وشمال العراق” مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

كما استهدفت المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة كونيكو بريف دير الزور.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس بالطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد

بغداد-سانا استهدفت المقاومة العراقية اليوم بالطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved