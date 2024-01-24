المقاومة العراقية تستهدف ثلاث قواعد للاحتلال الأمريكي في العراق وسورية

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم بالطيران المسير والصواريخ قوات الاحتلال الأمريكي في ثلاث قواعد في العراق وسورية.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب في غزة نفذ مقاتلو المقاومة العراقية هجومين منفصلين بالصواريخ والمسيرات على قاعدتي عين الأسد ومطار أربيل غرب وشمال العراق” مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

كما استهدفت المقاومة العراقية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة كونيكو بريف دير الزور.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس بالطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

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