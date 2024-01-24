طقس الغد: الحرارة إلى انخفاض وهطولات غزيرة على مناطق عدة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية عشوائية فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة خلال ساعات المساء والليل في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.

وليلاً يستمر الجو بارداً بشكل عام، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..