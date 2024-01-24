الخارجية الروسية: استهداف كييف طائرة نقل عسكرية روسية كان متعمداً ويجب إدانته دولياً

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن استهداف نظام كييف طائرة نقل عسكرية روسية في مقاطعة بيلغورود اليوم كان متعمداً.

وأدنت الخارجية هذا العمل الإرهابي، وقالت وفقاً لوكالة سبوتنيك “الهجوم على الطائرة كان عملاً متعمداً ويظهر بوضوح عجز نظام كييف عن التفاوض وعدم مبالاة قادته بحياة الناس، وسيتم تحديد هوية جميع المتورطين وسيعانون من عقاب لا مفر منه، وفقاً للتشريع الروسي”.

ودعت الخارجية الهيئات الدولية إلى إدانة الهجوم على الطائرة، معتبرة أن صمتها يعني دعم “وحشية” كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيراً أوكرانياً و9 من أفراد طاقمها.

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