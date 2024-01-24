الجيش الروسي يحبط هجمات قوات نظام كييف ويسقط 51 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من إحباط جميع هجمات قوات نظام كييف على مختلف المحاور، والقضاء على مئات العسكريين والمرتزقة، وتدمير دبابات ومدافع ومستودعات أسلحة، وإسقاط 51 مسيرة أوكرانية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن قواتها صدت في محور كوبيانسك خمس هجمات لمجموعات أوكرانية، وكبدتها في منطقة خاركوف خسائر بلغت ما يقارب 175 جندياً ودبابتين وخمس مركبات عسكرية ومدفعية “غياتسينت-إس” وأربع منصات مدفعية غفوزديكا.

وفي محور كراسنوليمانسك أحبطت الوحدات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية، التي بلغت خسائرها نحو 260 جندياً ودبابتين وثماني مركبات قتالية مدرعة وتسع مركبات عسكرية.

وفي محور دونيتسك تم صد هجومين والقضاء على 220 عسكرياً وتدمير ثلاث دبابات وثماني مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة عسكرية وثلاث منصات مدفعية غربية الصنع ومدفعي ميدان ومنصتي مدفعية غفوزديكا.

وفي محور جنوب دونيتسك ألحقت الوحدات الروسية الهزيمة بالمجموعات الأوكرانية، وكبدتها خسائر وصلت إلى 105 جنود وثلاث مركبات عسكرية ومدفع بريطاني الصنع ومدفع ميدان ومنصة غفوزديكا وراجمة صواريخ غراد من طراز “بي إم-21”.

وفي محور زابوروجيه هزمت الوحدات الروسية بدعم جوي ومدفعي تجمعات القوات الأوكرانية، وألحقت بها خسائر وصلت إلى 50 جندياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع ميدان، بينما فقدت القوات الأوكرانية في محور خيرسون نحو 60 عسكرياً وسبع سيارات ومدفعاً مضاداً للطائرات من طراز “زو-23”.

ووفق الوزارة تمكنت قواتها من تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية ومنظومة صواريخ مضادة للطيران من طراز “سامب” فرنسية الصنع ومحطة رادار مضادة للطائرات ومنظومة صواريخ “إس-300″، ودكت مرابض 127 وحدة مدفعية ومواقع القوى البشرية والمعدات العسكرية في 132 منطقة.

وأفادت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثمانية صواريخ من طراز “هيمارس” وصاروخين تكتيكيين من طراز “توتشكا-أو”، إضافة إلى 51 طائرة مسيرة في مواقع من منطقة خاركوف ودونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه.

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