بيسكوف: نؤكد وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن بلاده تصر على صحة معلوماتها حول وجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب قوات نظام كييف في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله: “نصر على صحة معلوماتنا التي تؤكد وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا، ونلفت الانتباه إلى تصريحات الجانب الفرنسي بأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء مع من يريدون المشاركة في هذه المذبحة بأوكرانيا…. نحن نأسف لذلك”.

ودعا بيسكوف فرنسا إلى أن تعامل مواطنيها بعناية أكبر، وأن “توصي بشدة بعدم مشاركتهم في الأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخراً القضاء على أكثر من 60 مرتزقاً أغلبهم فرنسيون، وإصابة 20 آخرين بضربة صاروخية استهدفت تجمعهم في خاركوف شرق أوكرانيا.

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