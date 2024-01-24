إغلاق محلين وضبوط بحق مخابز مخالفة في السويداء

السويداء-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء مخبزين في ريف المحافظة، وأغلقت محلين مخالفين.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخبز الأول تم ضبطه بوجود نقص بوزن ربطة الخبز، وإنتاج خبز بمواصفات سيئة، والثاني بوجود نقص بوزن الخبز، وتم فرض غرامة بالمخبزين بقيمة إجمالية تجاوزت 18 مليون ليرة، مع إحالة المخالفين للقضاء المختص أصولاً.

وبين مهنا أنه تم أيضاً على مدار الأسبوع الحالي إغلاق محلين تجاريين لمعتمدي خبز إغلاقاً إدارياً للأول لمدة أسبوع، والثاني لمدة 15 يوماً، وذلك نتيجة التصرف غير المشروع بالمادة، إضافة لتنظيم ضبط بمعتمد خبز للامتناع عن بيع المادة، وكذلك ضبط بصاحب وسيلة نقل جماعي بريف المحافظة لعدم تأدية خدمة للمواطنين.

عمر الطويل

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