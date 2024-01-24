زاخاروفا: موقف الغرب من الوضع في غزة يفضح نفاقه على مختلف الصعد

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن موقف الغرب من الوضع في غزة يفضح نفاقه على مختلف الصعد.

ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في تعليق على تأكيد الخبير السويسري هيوبرت كيلر (أن القهوة تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي): “عن أي قهوة يتحدث الغربيون في الوقت الذي تحترق فيه غزة التي أصبحت غير صالحة للعيش”، وأضافت: “لم أر أبداً نفاقاً أكبر من النفاق السياسي والبيئي وحتى في مجال حقوق الإنسان الذي يمارسه الغرب، حيث يوظف مسؤولوه هذه القضايا لخدمة مصالحهم”.

من جانب آخر، أوضحت زاخاروفا أن ما يفعله رعاة نظام كييف من الدول التي تزوده بالسلاح وتتحدث حول مفاوضات السلام ما هو إلا مراوغة سياسية.

وقالت زاخاروفا: “التصريحات حول مفاوضات السلام التي تدلي بها الدول التي تزود نظام كييف بالأسلحة وترعاه، ليست إلا مراوغة سياسية، واستمراراً لضلوع هذه الدول في القتال إلى جانب أوكرانيا”.

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