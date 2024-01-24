روسيا.. ضبط 1200 كغ من الكوكايين قادمة من بلجيكا

موسكو-سانا

أعلنت الجمارك الروسية ضبط 1200 كغ من الكوكايين في ميناء سانت بطرسبورغ شمال غرب البلاد قادمة من بلجيكا.

ونقل موقع RT عن بيان للجمارك قوله: “تم ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين بالتعاون بين إدارة الجمارك وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سانت بطرسبورغ بلغ وزنها أكثر من 1200 كيلوغرام من المخدرات تتجاوز قيمتها 13 مليار روبل أي حوالي 150 مليون دولار”.

وأضاف البيان: “قام ضباط الجمارك بتفتيش حاوية وصلت من بلجيكا، وبين أكياس القهوة وجدوا قوالب مستطيلة مع مسحوق أبيض مضغوط”، وأكد الفحص أن المادة البيضاء هي كوكايين.

وفي كانون الأول الماضي ضبطت جمارك مرفأ بطرسبورغ 100 كغ من الكوكايين في حاويات للموز قادمة من بلجيكا أيضاً.

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