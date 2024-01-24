العدو الإسرائيلي يجدد استهدافه القرى والبلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى صباح اليوم قصفه عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وذكر موقع قناة المنار أن العدو قصف أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه الأطراف الشمالية لبلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية والدخانية.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قضاءي صور وبنت جبيل، فيما استمر العدو بإطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.

وكانت مدفعية العدو أطلقت أيضاً عدداً من القذائف المباشرة وبشكل متقطع على أطراف بلدات الضهيرة ويارين ومروحين، إضافة إلى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية.

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