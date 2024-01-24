لافروف: نهج واشنطن بشأن القضية الفلسطينية مثير للقلق والانزعاج

نيويورك- سانا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن النهج المخادع الذي تتسم به الدبلوماسية الأمريكية فيما يتصل بالقضية الفلسطينية أمر مثير للقلق والانزعاج، مذكرا بأن “إسرائيل” تهاجم الفلسطينيين في الضفة الغربية وتدنّس الأماكن المقدسة في القدس.

وقال وزير الخارجية الروسي في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم: ” إن الاعتبارات السياسية الكبرى والقيم الإنسانية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهناك حاجة أيضا إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى منع المزيد من زعزعة استقرار الوضع في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، وحتى الآن لم يتمكن مجلسنا من تقديم استجابة مناسبة لهذا التحدي المصيري”.

وانتقد وزير الخارجية الروسي موقف الولايات المتحدة الذي يعرقل كل الجهود والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة.

كما انتقد لافروف العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، مؤكدا أنه يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc