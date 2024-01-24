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غوتيريش: يجب وضع حد للاحتلال الإسرائيلي واعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة

2024-01-23

نيويورك-سانا

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية وقال عن هذا الرفض بأنه “غير مقبول ومن شأنه أن يطيل أمد الصراع”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله اليوم في مداخلة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إنه “يجب وضع حد للاحتلال الإسرائيلي”، مجدداً  الدعوة إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري”.

وأكد غوتيريش أن رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للحل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية، والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة “غير مقبول” ومن شأنه أن يشكل خطراً بالغاً على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة كونه السبيل الوحيد لإحلال السلام.

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