استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلين في جباليا البلد شمال القطاع ومنطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسطه ومنطقة صناعة الوكالة في خان يونس جنوبه وغرب مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال النساء وإصابة العشرات.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى /25490/ شهيداً و/63354/ مصاباً.

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