قطنا: الحكومة مستمرة في دعم الإنتاج الزراعي وتأمين مستلزماته

دمشق-سانا

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الحكومة مستمرة في دعم الانتاج الزراعي وتأمين مستلزماته، لافتاً إلى أن الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة الساحلية مؤخراً تسببت بإتلاف البيوت البلاستيكية ومنع تسويق أكثر من 20 بالمئة من إنتاجها.

وفي لقاء مع قناة السورية مساء اليوم قال قطنا: “إن اللجان التي تم تشكيلها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية تعمل منذ الـ 17 من الشهر الجاري بالتنسيق مع اللجان المحلية على مستوى كل قرية بهدف تقييم حجم الضرر الذي تعرض له كل فلاح وإصدار التقارير النهائية في الثالث من شهر شباط القادم التي تحدد كيفية التدخل لتقديم الدعم اللازم لهم وفق الأسس الموجودة في صندوق التعويض عن الكوارث”.

وحول زيادة سعر المازوت المدعوم بالنسبة للمداجن أوضح قطنا أن رفع السعر سيؤدي إلى تأمين كامل احتياجات المداجن وعدم لجوئها إلى السوق الحر لأن الفترة السابقة لم تشهد استقراراً في سعر بيع المادة، حيث كانت تباع في بعض المحافظات بسعر 8 آلاف ليرة سورية وفي محافظات أخرى بسعر 2000 ليرة وذلك وفق الكميات المتاحة المتأثرة بالكوارث الطبيعية وغيرها.

وفيما بتعلق بموسم القمح هذا العام قال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي: “إن المساحات المخططة لزراعة القمح والمساحات المزروعة حتى الآن جيدة ومستقرة والبذار مؤمنة، مشيراً إلى قيام الوزارة بتنشيط تطبيق الدورات الزراعية من خلال توفير كامل احتياجات محصول القمح من السماد الآزوتي والمقايضة وتشغيل معمل الأسمدة بحمص وذلك لتلبية احتياجات الفلاحين من السماد بهدف الوصول الى زيادة في كميات الإنتاج”.

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